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В Ярославле Волковский театр организует уличный театральный фестиваль

Театры региона представят свои постановки зрителям в конце июня на Театральном бульваре

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в июне организует в центре Ярославля уличный театральный фестиваль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Это возрождение традиций уличных театральных фестивалей. В этом году в июне, по задумке художественного руководителя (Сергей Пускепалис), театры нашего региона и не только смогут показать свои представления на Театральном бульваре", - сказала собеседница агентства.

Бульвар расположен за зданием Волковского театра в центре города. Фестиваль пройдет в 20-х числах июня, в конце юбилейного 270-го театрального сезона. 28 июня в Волковском театре состоится премьера спектакля Пускепалиса по пьесе Григория Горина "Забыть Герострата".

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. В 2019 году учреждение получило статус особо ценного культурного объекта народов России. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска" и премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, здание выполнено в стиле неоклассицизма.

Теги
РоссияЯрославская область
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