Союз кинематографистов Петербурга попросил Мишустина ускорить смену директора "Ленфильма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просит главу правительства ускорить исполнение принятого в декабре 2019 года решения совета директоров "Ленфильма" о смене генерального директора. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель организации, режиссер Сергей Снежкин (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Просим Вас дать необходимые поручения и ускорить исполнение решения совета директоров АО "Киностудия "Ленфильм" и обращения Минкультуры России о смене генерального директора с целью не допустить окончательного разрушения киностудии", - говорится в письме кинематографистов.

В нем также сообщается, что 27 декабря 2019 года Министерство культуры РФ направило руководству Росимущества письмо с просьбой освободить от должности гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина и назначить временно исполняющим обязанности Инессу Юрченко. При этом, как отмечается в письме петербургских кинематографистов, "до сегодняшнего дня Росимущество не осуществило необходимых мероприятий по прекращению полномочий Э. А. Пичугина".

Снежкин пояснил ТАСС, что беспокойство творческих работников вызывает то, что предложенный на пост врио гендиректора кандидат до сих пор не получил полномочий. "Решили отправить письмо, потому что 30 марта должен пройти конкурс, а сейчас [делать] все дела, спасать студию должен исполняющий обязанности, а [Инесса] Юрченко, это продюсер, мы ее знаем, она не получила до сих пор полномочий", - сказал режиссер.

Обращение к премьер-министру РФ, по его словам, связано с тем, что в ситуацию вокруг "Ленфильма" вовлечен ряд федеральных структур. "Написали Мишустину, потому что задействованы несколько министерств, <…> чтобы начальник сдвинул это дело", - отметил председатель организации.

Снежкин также сообщил, что письмо направлено и в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой. Нынешнее обращение к руководству страны по поводу ситуации на "Ленфильме" - уже второе за последние несколько месяцев: в ноябре 2019 года петербургская организация Союза кинематографистов исключила Пичугина из состава своего правления и направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предложила освободить гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава ее совета директоров.

О ситуации на "Ленфильме"

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее генерального директора. Эдуард Пичугин, покидающий этот пост, будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. Ранее гендиректор "Ленфильма" Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед ВТБ.

В конце октября 2019 года также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации. В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина) и Владимира Мединского (на тот момент - министр культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса АО "Ленфильм", одобренными президентом России Владимиром Путиным.

В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.