В Ингушетии в 2020 году создадут первый в регионе симфонический оркестр

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Первый в Ингушетии симфонический оркестр будет создан до конца 2020 года. Республика получит финансирование из федерального бюджета на закупку инструментов для оркестра, сообщил ТАСС и.о. министра культуры Ингушетии Тамерлан Дзейтов.

"Перед министерством поставлена одна из важнейших задач - создание первого в регионе камерного симфонического оркестра, которая будет реализована нами до конца 2020 года. Базовую основу коллектива будут составлять выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, которые были ранее направлены нашим ведомством в это учебное заведение по целевому набору, а также представители нашей творческой молодежи, окончившие другие вузы культуры и искусства", - сказал Дзейтов.

По его словам, это специалисты по классу арфы, гобоя, скрипки и т.д. Также ведомством параллельно ведется работа по подготовке исполнителей на медных и деревянных духовых инструментах.

"Конечно же, мы будем приглашать и специалистов из других регионов для пополнения этого состава, наряду с этим мы будем работать над созданием репертуара, который будет основан на фольклорной музыке. Это различные жанры симфонической музыки, симфонические кантаты, картины, сюиты. Неоценимую поддержку нам оказал федеральный центр по комплектованию симфонического оркестра музыкальными инструментами, для этого в рамках празднования 250-летия вхождения Ингушетии в состав России нам будут выделены денежные средства. В дальнейшем мы планируем проведение цикла симфонических концертов", - добавил и.о. министра.