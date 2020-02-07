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Мексика пригласила Россию принять участие в фестивале искусств "Сервантино"

Фестиваль состоится в городе Гуанохуато в октябре

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Российская сторона получила приглашение поучаствовать в проводимом в Мексике фестивале искусств "Сервантино". Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Мы получили приглашение мексиканских коллег принять участие в 48-м международном фестивале искусств "Сервантино", который состоится в городе Гуанохуато в октябре этого года, - сказал он. - Рассчитываем, что Россия достойно будет представлена на этом важном мероприятии".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссия
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