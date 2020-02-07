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Волковский театра в 2020 году отправится на гастроли в Абхазию

По словам директора театра Айрата Тухватуллина, репертуар еще уточняется

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в сентябре 2020 года отправится на гастроли в Абхазию по театральной программе "Большие гастроли". Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

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"На данный момент достигнуты договоренности о гастролях в Смоленск и Абхазию. В стадии переговоров - Брянск, Ставропольский край, Пермь и обменные гастроли в Прибалтику. Все эти гастроли будут при поддержке федерального гастрольного центра - программа "Большие гастроли", - сказал Тухватуллин.

По его словам, в Смоленск труппа отправится в апреле, в Абхазию - в сентябре. Показы спектаклей в Ставропольском крае планируется провести в октябре, в Брянске - в мае, в Перми - в августе. Гастрольный репертуар еще уточняется, ожидается, что труппа Волковского театра покажет спектакли "Калина красная" и "Зеленая зона".

Программа "Большие гастроли" реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года и является крупнейшим театральным проектом России.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. В 2019 году театр получил статус особо ценного культурного объекта народов России. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
АбхазияРоссияПермский крайСтавропольский крайБрянская областьСмоленская областьЯрославская область
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