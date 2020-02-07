Третьяковка открыла продажу билетов на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая начнет работу через две недели. Экспозиция в Западном крыле Новой Третьяковки объединит работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Владислава Мамышева-Монро и других художников.

"Открыта продажа билетов на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Выставка откроется 22 февраля и продлится до 10 мая", - говорится в сообщении на официальной странице галереи в Facebook в пятницу. Экспозиция объединит работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы "Синий суп" и многих других. При этом впервые на временной выставке встретятся такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Ранее генеральный директор галереи Зельфира Трегулова рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС, что выставка будет иммерсивной. По ее словам, это выставка-эксперимент, когда "классическое искусство будет состыковываться в очень сложном пространстве с искусством современным". Куратором проекта выступает художник Алексей Трегубов.

"Сказка становится объектом экспозиции - сонорным, телесным. Важная особенность выставки - ее иммерсивность: дать посетителю физическое (телесное) исследование сказочного мира через погружение в стихии обитания хорошо известных героев и персонажей", - поясняют в галерее.

В состав выставки войдут произведения живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея кино, Государственного центра современного искусства. Экспозицию дополнит обширная образовательная программа, включая показы кино и мультфильмов, детских спектаклей, проведение творческих мастерских, чтение сказок.