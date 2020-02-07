Старейший театр Северного Кавказа и Владимирский театр драмы проведут обменные гастроли

ВЛАДИМИР, 7 февраля. /ТАСС/. Владимирский академический театр драмы и Академический русский академический театр им. Е. Вахтангова (Владикавказ), который считается старейшим на Северном Кавказе, в мае 2020 года впервые проведут обменные гастроли в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-атташе владимирского театра Светлана Игнатова.

"Несколько лет назад наш театр участвовал во Владикавказе в театральном фестивале, мы увидели этот сильный коллектив и захотели познакомить с его творчеством владимирского зрителя. В 2020 году театры попали в программу "Большие гастроли", что позволит впервые организовать обменные гастроли в мае этого года", - сообщила она, отметив, что гастроли будут длиться в течение недели.

Зрители Владикавказа смогут увидеть как ставшие визитной карточкой владимирского театра спектакли "Молодая гвардия", "Андрей Боглоюбский", "Король Лир", так и новые постановки "Доходное место", "Тайна старого дома", комедию "Новый год forever", детский спектакль "Вредные советы" и моноспектакли "Сны Гамлета" и "За любовь благодарю". Многие из этих работ стали победителями престижных театральных смотров России и зарубежья. Труппа из Владикавказа представит зрителям постановки "Лес", "Кин IV", "Метод Гренхольма", "Бал воров", "Приличные девушки", "Суббота воскресенье понедельник", сказки "Золотой цыпленок" и "Бродяга принц".

Академический русский театр им. Е. Вахтангова является старейшим на территории Северного Кавказа, был основан во второй половине XIX века. Первым поставленным на сцене театра спектаклем стала драма "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова.

Владимирский драмтеатр был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым, убедившим губернатора Донаурова в том, что театр жизненно необходим каждому городу. На его сцене в разные годы играли известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности, спектаклем "Молодая гвардия", который показали в ДНР и ЛНР. Кроме того, на владимирской сцене был поставлен спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года. В 2019 году программа приросла зарубежным направлением. Организаторы отмечают, что "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зрителям зарубежья - познакомиться с современным российским театральным процессом. Жители регионов открывают для себя ранее незнакомые имена актеров и режиссеров, отмечают организаторы.