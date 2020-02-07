Выставочный проект "Пинега - родина Федора Абрамова" открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект "Пинега - родина Федора Абрамова", состоящий из двух экспозиций: "Там, у Пинеги реки…" и "Веркола - самая прекрасная страна", открылся в пятницу в музее изобразительных искусств в Архангельске. Как рассказала ТАСС куратор выставки "Там, у Пинеги реки…" Людмила Кислуха, в экспозиции представлены произведения народного и древнерусского искусства, часть из которых показана впервые.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии, русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-80-х годов.

"Выставочный проект посвящен 100-летию со дня рождения Федора Абрамова. Выставка "Там, у Пинеги реки…" представляет культуру Пинежья - того края, где родился вырос Федор Абрамов, те истоки, которыми он питался, которые нашли отражение в его литературе, творчестве, публицистике. Он очень любил своей край, своих земляков, все его литературные произведения рассказывают о жизни крестьян Пинежья. Среди предметов, которые показываем, есть уникальные, которые сохранились в единичных экземплярах, некоторые показываются впервые", - сказала Кислуха.

Пинежские иконы

На выставке представлены народные костюмы, головные уборы, ювелирные изделия, посуда, старинные станки, например, ткацкие, прялки, вышитые полотенца и многое другое. Большой блок посвящен иконам, которые были написаны на территории Пинежья (сейчас Пинежского района Архангельской области - прим. ТАСС), они поступили в собрание музея из пинежских деревень Покшеньга, Едома и Кеврола. Самая древняя на выставке посвящена Николаю Чудотворцу, она датирована концом XV века, причем по стилистическим особенностям эксперты сделали вывод, что она была привезена на Пинегу из Ростова Великого.

Один из наиболее интересных экспонатов - икона "Великомученик Федор Стратилат" 1581 года, святой почитался как покровитель православного воинства. "Еще это вообще покровитель Пинежья. Мы считаем, что это покровитель самого Федора Абрамова, есть такая версия, потому что он носил имя Федор, а день памяти Федора Стратилата 21 февраля, а Абрамов родился 29 февраля, в те времена нарекали детей по святцам", - отметила собеседница агентства.

В экспозиции показаны иконы, посвященные Артемию Веркольскому - "местный" святой, который почитался не только на Пинежье. "Святой Артемий Веркольский почитался по всей Руси, в Москве была даже часовня Артемия Веркольского", - пояснила Кислуха. Это "народный" святой, подвиг которого заключался в крестьянском труде, и погиб он от удара молнии.

Недоступное Пинежье

История освоения Пинежья началась в ХII веке, когда на эти земли пришли новгородцы, вторая волна связана с присоединением к Московскому княжеству. "После присоединения Новгорода к Москве Пинежье становится вотчиной московских князей. На Пинежье был свой московский воевода, который управлял всеми делами. В те времена центром Пинежья был город Кеврола - крупный посадский город, где была своя таможня, свои стрельцы", - рассказала Кислуха. При этом на культуру сказывалось влияние местных финно-угорских племен, а также ненцев и лопарей.

"Самое интересное, что эта своеобразная культура Пинежья сохранилась до 30-х годов ХХ века благодаря своей отдаленности", - добавила она. Как сказала куратор выставки, это своеобразие в том числе оказало влияние на будущего писателя.

В экспозиции представлено много костюмов, которые на Пинежье сохранили много средневековых черт: это пинежские "синяки" - синие набойные сарафаны, пестрядинники - домотканные сарафаны из пестрых льняных ниток, праздничные шелковые наряды. Впервые показан зимний праздничный девичий наряд с шубкой и редким головным убором "шапоцкой". "Этот головной убор сохранился со Средневековья только на Пинежье и в Поморье, еще у донских казачек, но он другого типа, - пояснила Кислуха. - "Шапоцка" - так-то это "шапочка", но на Пинежье резко выражено "цоканье" - сшита из меха куницы, обрамляет голову крупным валиком, а затылье вышито золотным шитьем. В нашей коллекции два предмета, еще подобный хранится в Российском этнографическом музее. Больше в российских музеях их нет". "Шапоцка" датируется началом ХIХ века.

Еще один ценный экспонат - единственное сохранившееся пинежское вышитое полотенце. "Они все обычно идут тканые, а мы показываем вышитое середины ХIХ века, сохранившееся в единственном экземпляре только в коллекции архангельского музея, - пояснила куратор. - Здесь ярусная композиция с расположением узора ярусами с небольшими пробелами".

Похожий, только не красно-белый, а гораздо более пестрый ярусный узор характерен для пинежских варежек и вязаных чулок. "Есть мнение, оно научно обосновано, что орнаментальные узоры, которые представлены на пинежских вязаных изделиях, были заимствованы у местного населения, у коми зырян, и творчески переработано. Эти крючки, геометрические фигуры, перекрестья, свастики и другие солярные (солнечные - прим. ТАСС) знаки - это все характерно для финно-угорских народов", - отметила собеседница агентства.

Современность в картинах

Вторая часть проекта - выставка "Веркола - самая прекрасная страна" - посвящена жизни Верколы в 1990-2010-е годы. Здесь представлены картины архангельского автора, заслуженного художника России Всеволода Видякина. "Он там был не раз, первые заезды были в 1990-е годы, он жил в Артемиево-Веркольском монастыре, тогда еще только-только возрождавшемся, - рассказала ТАСС заведующая информационно-образовательным отделом музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Надежда Фадеева. - И вновь он побывал в Верколе в 2019 году, и получилась еще одна серия работ".

На живописных и акварельных работах показана повседневная жизнь Верколы. "Амбары, могучие дома с "конями" - коньками на крышах, люди, которые копают картошку, несут воду, то есть обычная жизнь", - добавила она. Всего в экспозиции около 20 произведений. Выставочный проект будет работать до середины мая.