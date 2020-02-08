В Баку состоялся юбилейный вечер композитора Полада Бюльбюль оглы

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Юбилейный вечер композитора и певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы, приуроченный к его 75-летию, состоялся в пятницу в Баку. Во Дворце имени Гейдара Алиева собрались многочисленные друзья и поклонники музыканта и дипломата, в том числе гости из России.

"Меня отправили сюда 146 млн зрителей, слушателей, поклонников Полада из России, которые считают его своим", - сказал, выступая в начале вечера, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он напомнил, что Бюльбюль оглы с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин и другие руководители страны, а также Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отметив его большой вклад в развитие отношений между двумя государствами и народами. "Полад пишет замечательную музыку - симфоническую, популярную. Он знает, как разговаривать с нами и как сделать нас счастливыми", - подчеркнул Швыдкой.

На концерте, который длился почти два с половиной часа, Бюльбюль оглы пел свои песни - шлягеры 60-70-годов прошлого века, которые помнят и любят до сих пор - "Баку", "Разлука", "Журавли", "Позвони", "Скажи глазам своим", "Дождись меня", "Как жили мы, борясь". Прозвучали в исполнении музыканта и народные песни из репертуара его отца - выдающегося азербайджанского оперного певца, народного артиста СССР Бюльбюля.

Участниками концерта стали также члены семьи Бюльбюль оглы. Его младший сын - 18-летний Муртуза дирижировал Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова, который исполнил несколько произведений композитора, в том числе отрывки из балета "Любовь и Смерть", поставленного на сцене Большого и Мариинского театров. Вместе с внучкой Анной, которая аккомпанировала на флейте, композитор спел свою песню "Фиалки".

Юбиляр говорил со сцены со зрителями, делился воспоминаниями, рассказывал об истории создания различных композиций. Исполнение одной самых известных своих песен - "Твой путь" - он посвятил присутствовавшему на вечере своему давнему другу, первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я счастлив, что выступаю сегодня на сцене, счастлив, что отмечаю свой юбилей с друзьями", - сказал Бюльбюль оглы в заключение.

Композитор и дипломат

Полад Бюльбюль оглы родился 4 февраля 1945 года в Баку в семье оперного певца, основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы Бюльбюля (настоящее имя - Муртуз Мамедов). Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова (сейчас Бакинская музыкальная академия), где учился в классе композитора, народного артиста СССР Кара Караева. Многие годы выступал как композитор и певец, является автором популярных песен. Полад Бюльбюль оглы также написал музыку к ряду художественных фильмов, в том числе музыкально-приключенческой картине "Не бойся, я с тобой", к балету "Любовь и Смерть", симфонические произведения.

В 1988-2006 годах был министром культуры Азербайджана. С 2006 года - посол Азербайджана в России.