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ТНТ покажет сериалы "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо", "Обычная женщина"

Телеканал запускает линейку сериалов в своем эфире в коллаборации с видеоплатформой Premier

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телеканал ТНТ представит зрителям несколько сериалов онлайн платформы Premier, включая "Домашний арест" Петра Буслова и Семена Слепакова. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе телеканала.

"17 февраля ТНТ в коллаборации с видеоплатформой Premier запускает новую линейку комедийных и драматических сериалов "Premier представляет". Первым будет "Домашний арест" - сказали в пресс-службе. - В течение года зритель увидит телевизионные премьеры таких популярных драматических сериалов, как "Звоните ДиКаприо!" (режиссер Жора Крыжовников), "Бихэппи" (режиссер Андрей Джунковский), "Обычная женщина" (режиссер Борис Хлебников) и многих других".

Действие "Домашнего ареста" разворачивается в вымышленном городе Синеозерске, где мэр Аркадий Аникеев в исполнении Павла Деревянко живет в свое удовольствие - осваивает бюджет и наплевательски относится к горожанам. Однажды он попадается на взятке и по приговору суда отправляется под домашний арест. Только отбывать наказание Аникееву предстоит не в шикарном особняке, а в обычной коммуналке по прописке, где он родился и вырос.

В сериале также сыграли Александр Робак, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова, Анна Уколова, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Марина Александрова. Режиссером сериала стал Буслов ("Бумер", "Высоцкий. Спасибо, что живой"), который также появляется в одной из эпизодических ролей. Продюсером и автором сценария выступил Слепаков.

Сериал удостоился признания ряда представителей кино- и телеиндустрии, получив "Нику" в номинации "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа", спецприз от ТЭФИ-Содружество и 8 наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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