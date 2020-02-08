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Цирк на проспекте Вернадского впервые показал шоу "По мотивам "Раз, два... четыре, пять"

В представлении задействованы медведи, лошади и тигры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Цирковое шоу "По мотивам "Раз, два... четыре, пять" в субботу впервые показали в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ).

Действие шоу происходит в Лондоне в 1800 году. Граф Азраил пробудился после 100-летнего сна и ищет королеву для своего бала нечистой силы. Вампир хочет заполучить невинную девушку Лулу, на которую начинается охота. В противостояние с нечистью вступает пятерка отважных супергероев с экстраординарными способностями - капрал Эльза, священник Отец Джордж, некромант Мистер Блэк, призрак Дэндрич и инженер Гюнтер.

"Спектакль стоит обозначить как новый, потому что для цирка необычен этот жанр, эта вселенная и вампирская тематика. Она не является русской изначально, но очень широко разрекламирована в различных голливудских фильмах-блокбастерах и исполняется всегда за рубежом. И для меня это было вызовом как для режиссера <...> Здесь была сверхзадача - сделать свою историю, абсолютно авторскую, которая бы не заимствовала приемы, героев <...> из чужих произведений, но полностью погрузила бы человека в атмосферу этой вампирской тематики и при этом рассказала бы ее языком цирка", - сказал ТАСС художественный руководитель БМГЦ Аскольд Запашный.

Спектакль "Раз, два... четыре, пять", который был взят за основу при создании циркового шоу, был показан на МСА "Лужники" этой зимой и стал одним из самых посещаемых шоу в новогодние каникулы. "Дополнительная задача для нас была - сделать шоу по мотивам спектакля, который изначально был задуман для большой площадки "Лужников", перенести ее и сделать интересной для Большого Московского цирка. Мы попытались в БМГЦ реализовать новые эффекты, новые подходы, новые решения для того, чтобы это было интересней наблюдать", - подчеркнул худрук.

По словам Запашного, в шоу впервые исполнен номер "Эквилибристы на першах" акробата Дмитрия Сорокина в новом жанре, который в "Лужниках" не показывался. Также в программе будут групповые кардепарели (номера на канатах), групповая вольтижная акробатика, номера на вертикальных канатах, жонглеры и уникальный балет. В представлении задействованы медведи, лошади и тигры.

Трехметровые молнии в цирке

Для шоу впервые привезли трансформатор Теслы. "Тесла - это инженерное решение, которое создает буквально на глазах у зрителей разряды молний три метра длиной. Они реальные, объемные, туда заряжают тысячи вольт, и эта картинка всех поражает, потому что это фактически настоящая магия", - отметил Запашный.

Показы циркового шоу "По мотивам "Раз, два... четыре, пять" планируются до конца апреля. "Мы стремились создать новый цирк, который соответствует времени и который будет привлекать новую аудиторию. Это спектакль для всей семьи, который соответствует всем канонам жанра", - заключил Запашный.

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