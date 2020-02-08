Автор перевода книги "Манарага" Сорокина удостоена премии "Русофония" в Париже

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Переводчик и редактор Анн Кольдефи-Фокар получила в субботу премию "Русофония" (Russophonie) за лучший литературный перевод с русского языка на французский - за работу над романом российского писателя Владимира Сорокина "Манарага". Вручение награды состоялось в мэрии пятого округа Парижа в рамках Дней русской книги, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Символично, что церемония проходит в университетском Латинском квартале, проникнутом духом знаний. Трудно представить себе лучшую площадку для диалога", - сказал посол России во Франции Алексей Мешков, принявший участие в торжественной церемонии награждения. Он напомнил, что Дни русской книги входят в программу проекта "Русские сезоны", охватывающего более 400 событий более чем в 50 городах и стартовавшего во Франции в середине января.

Посол отдельно поблагодарил президента фестиваля, писателя и журналиста Дмитрия де Кошко, а также мэрию пятого округа Парижа и Ассоциацию Франция - Урал. "Французы любят русскую литературу, и немалая заслуга в этом принадлежит переводчикам", - сказал Мешков.

Отдельной награды в этот вечер удостоилась литературовед и исследователь Элен Анри-Сафье за перевод книги Марии Степановой "Тело возвращается". Жюри премии также отметило Эмму Лавинь за ее работу над романом Владимира Медведева "Заххок", Анн-Мари Татсис-Ботон за перевод книги Анатолия Мариенгофа "Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги" и Мирьям Одайски, адаптировавшую на французский язык книгу Василия Григоровича-Барского "Странствования".

На вечере присутствовали генеральный секретарь форума "Трианонский диалог" Николя Шибаефф, представители Ельцин-центра, оказывающего поддержку Дням русской книги с самого начала их проведения.

Фестиваль русской литературы в Париже

Дни русской книги проходят во Франции с 8 по 9 февраля. На этот большой литературный фестиваль, который проводится во французской столице в одиннадцатый раз, приглашены известные писатели, переводчики, руководители ведущих издательств Франции и России, преподаватели и студенты старейшего парижского университета Сорбонна. Так, среди его участников - писатели Евгений Водолазкин, Андрей Геласимов, Лев Данилкин, Захар Прилепин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин.

Посетители ежегодного книжного салона могут познакомиться с творческим наследием Сергея Есенина, Антона Чехова, Андрея Белого, Велимира Хлебникова, Юлиана Семенова. В его рамках пройдут круглые столы, участники которых обсудят героев современной русской литературы, перспективы молодых российских писателей, литературное будущее России, а также специфику переводов русской поэзии на французский язык.