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В Москве покажут документальную оперу, посвященную архитектору Мельникову

В основу спектакля легли дневниковые записи Мельникова, письма и материалов прессы

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Центр имени Всеволода Мейерхольда отметит в воскресенье 146 лет со дня рождения своего основателя. Ежегодно в этот день в Центре отдают дань художникам исторического авангарда - в этот раз на сцене представят документальную оперу "Мельников", посвященную архитектору Константину Мельникову, рассказали ТАСС в пресс-службе ЦИМа.

"В прошлые годы мы показывали биомеханический цирк "Тело авангарда", "Хочу ребенка" по пьесе соратника Мейерхольда Сергея Третьякова, сверхоперу Натальи Пшеничниковой "Голос Зангези" по повести Велимира Хлебникова. В этом году мы пригласили на сцену ЦИМа документальную оперу "Мельников" Анастасии Патлай, Наны Гринштейн и Кирилла Широкова", - сообщили в пресс-службе.

В основу спектакля легли архивы и дневниковые записи архитектора Константина Мельникова, чей дом-мастерская в Кривоарбатском переулке в Москве признали объектом культурного наследия федерального значения. Изначально спектакль создавался для зала "Руина" Музея архитектуры имени Щусева, где был показан 10 раз. Для ЦИМа художник Яков Каждан, видеохудожник Михаил Заиканов и художник по свету Лена Перельман создали новое пространственное решение спектакля.

"Мельников. Документальная опера" - работа, до сих пор волнующая меня по нескольким причинам. Мы имели дело с грандиозным и до той поры недоступным, неопубликованным эго-документом - дневником архитектора Константина Мельникова, который для многих в мире главное лицо и имя "советского авангарда". Планида же его - горькое и несправедливое отлучение большого художника от дела его жизни. Стиль его письма простодушный и искренний, характер - то сомневающийся, то заносчивый и самодовольный, отношения с архитектурой - таинственные", - говорит Патлай, чьи слова приводит пресс-служба.

Она также отметила, что пьеса, собранная не только из дневниковых записей Мельникова, но и писем, материалов прессы, воспоминаний, сложилась в особенное, внежанровое произведение. "Среди действующих лиц пьесы Хор "молодцов" - так сам Мельников называл своих доброжелателей, и Хор "сволочей" - так он именовал завистников и хулителей своего творчества", - поясняет режиссер спектакля. Музыка в спектакле, по ее словам, не оформительский или иллюстративный элемент, а действующее лицо.

Спектакль создан в рамках исследовательского и выставочно-театрального проекта Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых по изучению и популяризации наследия архитектора. В 2019 году "Мельников" соревновался за национальную премию "Золотая маска" в номинациях "Лучший спектакль в эксперименте" и "Лучшая работа композитора".

Русский Гауди

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа 1890 году в Москве. Известность ему принес проект авангардистского деревянного павильона Всероссийского махорочного синдиката на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 г. в Москве (не сохранился). Похожий авангардный стиль в 1925 году Мельников применил при проектировании павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и для ряда последующих выставочных павильонов СССР за рубежом.

В 1930-е годы Мельников получил мировое признание как "великий русский архитектор" современности. Его называли гением архитектуры, человеком из будущего, русским Гауди. Однако в это же время в СССР его проекты считали фантастикой и подвергали критике. В 1926 году было завершено строительство Бахметьевского гаража (сейчас в нем находится Еврейский музей и Центр толерантности). В 1929 году в Кривоарбатском переулке Мельников построил свой дом-мастерскую, который получил всемирную известность как памятник советского авангарда. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями и уникальной художественной формой. В 2021 году планируется начать реставрацию дома.

Теги
Россия
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В Москве покажут документальную оперу, посвященную архитектору Мельникову
В основу спектакля легли архивы и дневниковые записи архитектора
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