Мультфильмы "История игрушек - 4" и "Любовь к волосам" удостоены "Оскара"

Мультфильм "История игрушек - 4" - заключительная часть серии о приключениях космического рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуди и других фантастических персонажей.

На награду в номинации "Лучший анимационный фильм" также претендовали ленты "Клаус" (Klaus, Испания, Великобритания), "Как приручить дракона - 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World, США, Япония), "Я потеряла свое тело" (J'ai perdu mon corps, Франция) и "Потерянное звено" (Missing Link, США). "История игрушек - 4" считалась фаворитом.

Лента "Любовь к волосам", удостоенная "Оскара" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм", рассказывает о попытках отца уложить волосы дочери в красивую прическу. На награду претендовали также мультфильмы "Дочь" (Dcera, Чехия), "Незабываемо" (Mmorable, Франция) , "Котбуль" (Kitbull, США) и "Сестра" (Sister, США). В короткий список претендентов на данную премию входил мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", однако в число окончательных номинантов лента не была включена.