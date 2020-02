Фильмы "Паразиты" и "Кролик Джоджо" получили "Оскары" за лучшие сценарии

Фильм "Паразиты" снял южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо по сценарию, который он написал с Хан Джин Воном. Картина повествует о молодом человеке из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в богатом доме. Золотые статуэтки были вручены Пон Чжун Хо и Хан Джин Вону.

На победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий" также претендовали фильмы "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), "1917", "Брачная история "(Marriage Story) и "Достать ножи" (Knives Out).

Удостоенный "Оскара" за лучший адаптированный сценарий фильм "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) снял режиссер Тайка Вайтити по мотивам романа Кристины Лененс. Картина повествует о 10-летнем немецком мальчике, который потерял отца и пытается найти свое место в мире.

В номинации также были представлены картины "Два папы" (The Two Popes), "Ирландец" (The Irishman), "Джокер" (Joker, 2019), "Маленькие женщины" (Little Women).