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Оскар-2020

Фрагмент песни из мультфильма "Холодное сердце - 2" прозвучал в Лос-Анджелесе на русском

От России в исполнении песни участвовала джазовая певица Анна Бутурлина
Описание
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Песня Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из мультфильма "Холодное сердце - 2" (Frozen 2) в исполнении более чем десятка певиц из разных стран, в том числе из России прозвучала в воскресенье в Лос-Анджелесе на церемонии вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар".

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Представляя песню, ведущие церемонии отметили, что мультфильм "Холодное сердце - 2" озвучен на 45 языках. Песню героини мультфильма Эльзы исполнила американская певица Идина Мензел, а отдельные фрагменты из нее исполнили певицы из Японии, Таиланда, Польши, Германии, Норвегии, Испании и Дании. От России в исполнении песни участвовала джазовая певица Анна Бутурлина.

Композиция из мультфильма "Холодное сердце - 2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня". Другими претендентами являются I Can"t Let You Throw Yourself Away из мультфильма "История игрушек - 4" (Toy Story 4), I'm Gonna Love Me Again из фильма "Рокетмен" (Rocketman), I'm Standing With You из ленты "Прорыв" (Breakthrough) и Stand Up из картины "Гарриет" (Harriet). Элтон Джон и остальные исполнители этих песен также выступят на церемонии вручения кинопремии в воскресенье, о чем академия объявила еще 23 января.

Анна Бутурлина озвучивала Эльзу в анимационных фильмах "Холодное сердце" и "Холодное сердце - 2". Солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступает с сольными концертами на крупнейших сценах страны, сотрудничает с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки, участвует в творческих проектах композитора Геннадия Гладкова, записывает вокальные партии для кинофильмов.

"Холодное сердце - 2" режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел в российский прокат 28 ноября прошлого года. Мультфильм при бюджете $150 млн собрал $1,43 млрд, став самым кассовым анимационным проектом в 2019 году.

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