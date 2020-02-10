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Оскар-2020

"Американская фабрика" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт повествует о взаимоотношениях китайских и американских рабочих на фабрике

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Картина "Американская фабрика" (American Factory) получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

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Картина режиссеров Стивена Богнара и Джулии Райхерт повествует о взаимоотношениях китайских и американских рабочих на фабрике. На награду в данной категории претендовали также картины "Пещера" (The Cave), "Страна меда" (Honeyland), " На краю демократии" (The Edge of Democracy) и "Для Самы" (For Sama).

В смежной номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" победу одержала лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone [If You're a Girl]) режиссера Кэрол Дусингер. На награду также претендовали картины "В отсутствие" (Bujaeui gieok), "Жизнь захватывает меня" (Life Overtakes Me), "Иди, беги, ча-ча" (Walk Run Cha-Cha) и "Супермен из Сент-Луиса" (St. Louis Superman).

В короткий список претендентов на данную награду входила лента российского режиссера Виктора Косаковского "Акварель". В число окончательных номинантов она не была включена.

В категории "Лучший короткометражный игровой фильм" победу одержала лента "Окно напротив" (The Neighbors' Window). В число претендентов входили фильмы "Братство" (Brotherhood), "Сария" (Saria), "Сестра" (Une soeur) и "Футбольный клуб Нефты" (Nefta Football Club).

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