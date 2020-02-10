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Оскар-2020

Элтон Джон получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму

Песня I'm Gonna Love Me Again прозвучала в фильме "Рокетмен"
Элтон Джон AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Элтон Джон
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон получил "Оскар" в номинации за лучшую песню. Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

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Элтон Джон был удостоен премии за песню I'm Gonna Love Me Again. Она прозвучала в фильме "Рокетмен" (Rocketman). В номинации также были представлены песни из мультфильмов "История игрушек 4" (Toy Story 4) и "Холодное сердце 2" (Frozen II), а также из картин "Прорыв" (Breakthrough) и "Гарриет" (Harriet).

"Оскара" за лучшую музыку к фильму удостоена картина "Джокер" (Joker). Награду вручили композитору из Исландии Хильдур Гуднадоуттир. В номинации также были представлены следующие ленты: "1917", "Маленькие женщины" (Little Women),"Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) и "Брачная история" (Marriage Story).

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