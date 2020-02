Фильм "Паразиты" получил "Оскар" в главной номинации

Золотую статуэтку вручили продюсерам фильма. Они выразили академии признательность за принятое решение. Это первый случай, когда "Оскар" в главной номинации получила картина не на английском языке. Лента также выиграла премию Американской академии киноискусств как лучший иностранный фильм, а также за лучший оригинальный сценарий. Пон Чжун Хо был удостоен "Оскара" в номинации "Лучший режиссер".

В номинации "Лучший фильм" также были представлены следующие картины: "1917" режиссера Сэма Мендеса, "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, "Ирландец" (The Irishman) Мартина Скорсезе, "Брачная история "(Marriage Story) Ноа Баумбака, "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса, "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити, "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" (Little Women) режиссера Греты Гервиг. Фаворитом считался фильм "1917".

В этой номинации также были представлены фильмы "1917" режиссера Сэма Мендеса, "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино, "Ирландец" (The Irishman) Мартина Скорсезе, "Брачная история "(Marriage Story) Ноа Баумбака, "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса, "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити, "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг. Фаворитом считалась картина "1917".