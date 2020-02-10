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Исторический музей откроет филиал в Туле выставкой шедевров из своего собрания

Филиал музея начнет работать в начале сентября этого года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей откроет в сентябре 2020 года филиал в Туле и заложит в столице русского оружия "Красную площадь в миниатюре". Первой экспозицией станет выставка шедевров и реликвий из собрания музея, рассказал ТАСС директор ГИМ Алексей Левыкин.

"Наша главная идея - перенести в Тулу "кусочек" Красной площади из Москвы. Это будет связано и с архитектурным решением внутреннего пространства, и с тематическим наполнением музея. В наших планах открыться в начале сентября 2020 года. Первая выставка - "Шедевры и реликвии Государственного исторического музея", - сообщил Левыкин.

Сейчас в будущем филиале ведутся реставрационные работы. "Мы выходим в очень интересный с культурной точки зрения регион, очень значимый. Если мы посмотрим, то, наверное, по количеству федеральных музеев, которые расположены на его территории, он уступает только Москве и Санкт-Петербургу. И сейчас там создается целый музейный квартал", - отметил директор ГИМ.

Он добавил, что филиал будет использоваться как площадка для крупных выставочных проектов, в том числе для тех, которые получили хороший резонанс в Москве.

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября 2016 года подписал указ о праздновании 500-летия Тульского кремля. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников изначально было выделено около 700 млн рублей. В результате реконструкции и реставрации помещения в обновленных зданиях в центре Тулы получат Государственный исторический музей, филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия и некоторые региональные музеи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТульская область
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