Артисты коллектива Company E из США поставят бродвейский мюзикл в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Кастинги танцоров, музыкантов и артистов Оренбурга стартовали в понедельник для постановки бродвейского мюзикла в рамках проекта Broadway Bound, организаторами которого стала труппа современного танца Company E из США. Об этом журналистам сообщила директор Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии Светлана Борисова.

"В нашем городе на базе театра музыкальной комедии состоится грандиозный международный театральный проект - постановка концерта по мотивам бродвейских мюзиклов - Broadway Bound. В проекте будут принимать участие как артисты театра музыкальной комедии, так и студенты института [Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей] и колледжа [Оренбургский областной колледж культуры и искусств]. Кто пройдет кастинг - станут участниками проекта. Мы очень благодарны, что это все состоится у нас, и рады за тех ребят, которые пройдут кастинг и которые получат самый высокий уровень профессионального мастерства", - сказала Борисова.

Кастинг на участие в вокально-танцевальном проекте Broadway Bound проходит 10-11 февраля. Музыканты совместно с артистами из Вашингтона (США) будут изучать партии из мюзиклов "Вестсайдская история", "Чикаго", "Кордебалет" и др. Окончательный сценарий будущего концерта, у которого появится своя сюжетная линия, напишут исходя из данных артистов, прошедших кастинг, отметила музыкальный директор Broadway Bound Амикаейла Гастон. Ей очень понравилось в качестве слогана проекта русское выражение "да здравствует импровизация!" именно такого подхода будут придерживаться организаторы.

По словам начальника управления культуры и искусства министерства культуры Оренбургской области Виталия Зимакова, идея проекта была предложена генеральным консульством США в Екатеринбурге. Ранее подобные концерты американские артисты ставили в Челябинске и городах Казахстана, но оренбургский спектакль будет отличаться от прежних работ - он войдет в репертуар театра и будет исполняться регулярно. "Мы бы очень хотели, чтобы этот проект стал украшением фестиваля "Гостиный двор", который в этом году будет посвящен музыкальному театру и даже если все сложится, хотели бы этим проектом открыть фестиваль в мае", - отметил Зимаков.

Консул по вопросам культуры генерального консульства США в Екатеринбурге Мэтью Томпсон поблагодарил представителей Оренбургской области за возможность сотрудничать в этой сфере культуры. "Я очень рад, что наши американцы приехали, чтобы начать этот проект. Такие проекты очень важны для нас, потому что сегодня нам надо укрепить связи между нашими странами и, конечно, нам нравится театр, музыка и искусства. Я хотел бы продолжать такие проекты в будущем в Оренбурге", - сказал он.

Представители США - программный директор, главный хореограф Broadway Bound Пол Эмерсон, музыкальный директор Broadway Bound Амикаейла Гастон и со-хореограф Филип Бараойдан - будут работать в Оренбурге в течение пяти дней. В мае 2020 года в Оренбургской музкомедии состоится премьера международного проекта. Музыкально сопровождать проект будет оркестр театра Оренбургской музыкальной комедии.