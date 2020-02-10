Фестиваль "Пять вечеров" в Петербурге завершился пьесой Володина в новом прочтении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Черемховский драматический театр имени Владимира Гуркина представил в понедельник на сцене Театра "На Литейном" новое прочтение пьесы Александра Володина "Пять вечеров". Этим спектаклем в день рождения драматурга завершился Всероссийский фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина.

Труппа из Иркутской области оказалась на этот раз единственным театром, представившим на фестивале современную жизнь драматургии Володина. Объясняя свой выбор, арт-директор проекта Марина Дмитревская отметила оригинальность прочтения одной из самых знаменитых пьес этого драматурга молодым режиссером Дмитрием Акимовым.

"Эта история разворачивается с людьми, искалеченным режимом, и зрителям не надо угадывать - откуда Ильин (главный герой пьесы - ТАСС). Там все начинается с лагеря и лагерем продолжается. Это спектакль о том, как людям не преодолеть общий ГУЛАГ 50-х. И в то же время это - спектакль о любви", - сказала Марина Дмитревская, вручившая труппе символ фестиваля - бронзовую фигурку Володина работы Резо Габриадзе.

Она напомнила, что цель фестиваля - знакомить зрителей не только со столичным искусством, но и с тем, чем живут российские театры. Это еще один знак признания творческого достижения сибирской труппы, удостоенной ранее за эту работу "Бронзового витязя" на Международном театральном форуме в Москве.

Фестиваль имени Володина, получивший финансирование от комитетов по культуре Петербурга и Ленинградской области, на 16-м году своей жизни изменил формат. Отныне, как объявили организаторы, он будет чередовать лабораторную и образовательную программы в четные годы с полноформатной афишей из пяти спектаклей - в нечетные. На нынешнем празднике прошла режиссерская лаборатория "Володин в огороде". Шесть режиссеров разных поколений и театральных школ из Москвы и Петербурга в течение трех дней представили свои эскизы спектаклей на темы пьес и сценариев Володина - "Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Осенний марафон", "Записки нетрезвого человека" и других. Одновременно на фестивале организовали программу для школьников "Время Володина. Диалог".

Фестиваль "Пять вечеров" носит имя драматурга, киносценариста и поэта, участника Великой Отечественной войны Александра Володина (1919-2001), который пришел в драматургию со своей пронзительной лирической интонацией и со своим героем - простым человеком из народа. За эти годы на мероприятии показали свои спектакли по пьесам Володина десятки театров из многих регионов России. По традиции в день рождения драматурга участники фестиваля совершили поездку на кладбище в поселок Комарово и возложили цветы на его могилу.