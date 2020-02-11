Впервые за 93 года в Пушкинском музее выставили картину Тициана "Се, человек!"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Работа Тициана Вечеллио "Се, человек!" вернулась в постоянную экспозицию Пушкинского музея после длительного и сложного процесса реставрации, она экспонируется впервые за 93 года. Полотно можно увидеть в зале № 7 в главном здании музея, передает корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня уникальный повод для встречи. Чрезвычайно важный и приятный для музея и, как мне кажется не только для музея. <...> Мы с вами присутствуем при том, как складывается еще одна из музейных историй, один из музейных мифов, который стал абсолютной реальностью", - сказала на презентации результатов реставрации полотна во вторник директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Когда я увидела эту картину висящей на стене, у меня было полное ощущение, что она и должна была там оказаться, рядом с другим Тицианом, напротив Веронезе" - отметила Лошак. Она добавила, что история этого полотна наполнена трагическими нотами, но в результате все закончилось "оптимистическим апофеозом", потому что полотно вернулось в музей, было восстановлено и теперь его вновь могут увидеть посетители.

Лошак назвала "лекарями" людей, которые принимали участие в работе над изучением и реставрацией картины. Это команда Пушкинского музея - Николай Колесников, Юлий Питеря, Игорь Бородин, а также Анна Васильева и научно-исследовательская лаборатория Минералогического музея им. Ферсмана РАН. Научное руководство осуществляла главный научный сотрудник Пушкинского музея Виктория Маркова.

Ранее в пресс-службе музея рассказали ТАСС, что после кражи полотна в 1927 году и возвращения его музею в 1931-м картину не показывали публике. Она была повреждена, поэтому экспонирование было невозможным.

История полотна

В 1850 году работа была приобретена для Эрмитажа вместе с другими полотнами Тициана из знаменитого собрания Барбариго делла Террацца. В коллекцию Пушкинского музея картина поступила в 1924 году из Эрмитажа вместе с рядом других произведений старой европейской живописи. Три года спустя она была похищена из залов вместе с произведениями Рембрандта и Карло Дольчи, и лишь 26 сентября 1931 года была возвращена в музей в поврежденном состоянии.

Первая реставрация, проведенная в начале 1930-х годов, была направлена, прежде всего, на консервацию и дальнейшее сохранение полотна. Кроме того, долгие годы сам факт пребывания картины в музее был не известен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 - в научный каталог итальянской живописи, составленный главным научным сотрудником музея, специалистом в области итальянской живописи Викторией Марковой.

С 2008-го по 2016-й годы шли подготовительные работы - технико-технологические исследования картины при помощи рентгеновских лучей, съемок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также оптических и физико-химических исследований красочного слоя. Непосредственно реставрационные работы велись в период 2016-2019 годах.

Проведенные перед реставрацией исследования подтвердили сохранность наиболее значимых участков картины. Кроме того, просвечивание полотна при помощи рентгена выявило под верхними красочными слоями мужской портрет. В музее говорят, что Тициан нередко использовал в качестве основы для новых произведений более ранние, по каким-то причинам остававшиеся незавершенными. Также был определен состав красок, использованных мастером в разные годы при работе над картиной "Се, человек!" и скрытым под ней изображением.