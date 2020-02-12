ГИТИС представит премьеру спектакля "Монтаж аттракционов" об Эйзенштейне во Франции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Студенты факультета эстрады Российского института театрального искусства - ГИТИС, Мастерской Владимира Панкова представят 12 и 13 февраля премьеру спектакля "Монтаж аттракционов", основанного на комедии Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в музее современного искусства Центре Помпиду-Мец - филиале парижского Центра Жоржа Помпиду в городе Мец.

"К нам поступило предложение от Центра Помпиду и театрального фестиваля "Пассаж" - сделать спектакль об Эйзенштейне. Первый его спектакль был по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в 1923 году. Наша идея была совместить эту пьесу с некими биографическими сплетнями об Эйзенштейне, поскольку у Островского тема сплетен все время фигурирует. Интересно, как пьеса 1868 года перекликается с биографией Эйзенштейна. Для нас это важный проект, потому что выпускники ГИТИСа уже представляют свои работы в мире", - сказал ТАСС Панков.

Как рассказали в пресс-службе, Эйзенштейн превратил комедию Островского в так называемый "монтаж аттракционов". Под понятием "аттракцион" режиссер понимал все, что способно подвергнуть зрителя сильному "чувственному воздействию", а соответственно "монтажем" он называл совмещение различных элементов - "аттракционов", выбранных произвольно, но подчиненных только развитию темы произведения.

ГИТИС покажет премьеру в рамках фестиваля "Русские сезоны", стартовавшего в январе 2020 года во Франции. Премьеру представят на выставке "Экстатический глаз. Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер на перекрестке искусств" в Центре Помпиду-Мец. В постановке задействованы, помимо студентов ГИТИСа, актеры театра французского города Вир. Совместные репетиции начались в конце прошлого года в Москве, затем продолжились во Франции.

Спектакль построен в жанре саундрамы, разработанном Панковым. Саундрама развивается на стыке музыки, пластики и драматического театра. Постановка также опирается на каноны, придуманные Эйзенштейном в начале XX века.

Показы состоятся при поддержке Фонда поддержки и развития театрального образования и фестиваля "Русские сезоны".