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Сахалин издаст календарь-путеводитель путешествия Чехова по острову к юбилею писателя

Директор историко-литературного музея "Чехов и Сахалин" Темур Мироманов отметил, что путеводитель поможет развеять слухи и домыслы, которые сложились вокруг этого путешествия

ТАСС, 12 февраля. Календарь-путеводитель путешествия русского писателя Антона Чехова по Сахалину, которое он совершил в 1890 году, создадут в этом регионе в честь 160-летия со дня рождения писателя и 130-летия этой поездки. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор историко-литературного музея "Чехов и Сахалин" Темур Мироманов.

29 января 2020 года исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Чехова. В 1890 году он путешествовал по Сахалину, где собрал много документальных материалов о жизни и быте ссыльных и местных жителей, а также самостоятельно организовал перепись поселенцев, заполнив около 10 тыс. карточек. Впечатления от этой поездки отражены в рассказах "В ссылке", "Убийство", очерково-публицистической книге "Остров Сахалин", изданной в 1895 году.

"Планируем издать точный, верный календарь-путеводитель путешествия Чехова по Сахалину. <...> Хотим создать здесь точный, четкий, привязанный к датам и местам календарь-путеводитель, это хорошо отметит три юбилейных даты - 160-летие со дня рождения, 130-летие со дня поездки Чехова на Сахалин и 125-летие со дня выхода книги "Остров Сахалин", - сказал Мироманов.

Он отметил, что путеводитель поможет рассказать людям о том, где побывал писатель, что он увидел, а также развеять слухи и домыслы, которые сложились вокруг этого путешествия.

Мероприятия в честь 160-летия со дня рождения писателя на Сахалине не ограничатся изданием календаря. Так, областной театр кукол планирует 25 апреля представить зрителям премьеру нового спектакля, основанного на произведениях Чехова, а Сахалинская областная библиотека проведет эстафету чеховских музеев и библиотек, на которую приедут специалисты из других регионов страны, которые познакомят слушателей с экспозициями Ялты, Симферополя, Таганрога и других городов. Крупным мероприятием станет научная конференция, посвященная Антону Павловичу Чехову. Она пройдет в сентябре, на нее уже заявились более 20 участников, в том числе из Аргентины и Японии.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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