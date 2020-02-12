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Путин направил приветствие участникам Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Президент России подчеркнул, что с первых дней фестиваль зарекомендовал себя как престижный и востребованный культурный форум, участвовать в котором стремятся известные музыканты и артисты

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Важно, что с каждым годом фестиваль расширяет творческие границы, обогащает свою концертно-театральную программу признанными шедеврами и произведениями современных авторов, дарит публике радость встречи с подлинным искусством", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что с первых дней фестиваль зарекомендовал себя как престижный и востребованный культурный форум, участвовать в котором стремятся известные музыканты и артисты. Путин также отметил многогранную работу его организатора, вдохновителя и участника - Юрия Башмета, его вклад в развитие проекта, искреннюю заботу маэстро о становлении молодых талантов.

Фестиваль проводится в Сочи с 2008 года. В этом году он пройдет с 12 по 23 февраля.

В мероприятии примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский коллектив La Magnifica Comunitа, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие маэстро Башмет.

На фестивале также состоятся первый гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера и многое другое. Основную программу фестиваля дополнят музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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