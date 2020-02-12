В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью", собравшая более 100 произведений знаменитого портретиста, графика, иллюстратора и художника театра, открылась в Музее русского импрессионизма в среду.

"Мы больше года работали над этой выставкой. Архитектура выставки Игоря Чиркина, мультфильм Михаила Шипилова, тактильные макеты, ароматы, специально подобранные парфюмерами к ряду портретов. Каждый раз мы стараемся, чтобы у выставки была атмосфера. Я думаю, в этот раз у меня это удалось", - представила проект публике директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

По ее словам, создатели выставки много размышляли, как собрать выставку художника таким образом, чтобы передать все грани его творчества. "Он создавал графику, живопись, книжные иллюстрации. Работал в театре, кино, пробовал себя в мультипликации. От чего-то приходилось отказываться, что-то включали: эпиграммы, эскизы, карикатуры. Мне кажется, портрет получился полным", - отметила директор.

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году. "Прочитав эту повесть, мы поняли, что это именно то, что мы бы хотели передать, настроение Петрограда, города, в котором творил Анненков, того тяжелого времени, предреволюционного периода", - поделилась куратор.

Она рассказала, что экспозиция поделена по основным творческим направлениям в искусстве Анненкова. "Мы представили его как иллюстратора, художника театра, блистательного портретиста, который запечатлел в своих произведениях образы Серебряного века и политическую элиту. Финальный блок - работы, созданные в Париже после 1924 года, это работы из центра Помпиду, которые ранее не экспонировались в России", - подчеркнула Винокурова.

Гости открытия

Выставка будет работать с 13 февраля до 24 мая. Торжественное открытие посетили культурные деятели, в том числе шоумен Тимур Родригез и телеведущая Эвелина Хромченко.

Как считает глава Роспечати Михаил Сеславинский, выставка получилась гармоничной, камерной и грандиозной одновременно. "Камерной, потому что эти залы мы можем легко обойти и посмотреть. С другой стороны, представлены все нюансы творчества", - сказал он. Сеславинский отметил, что ему приятно, что существенную часть экспозиции занимает искусство книжной иллюстрации. "Когда я входил в мир книгособирательства, книги с иллюстрациями Анненкова уже были заветными для всех библиофилов", - сказал он.