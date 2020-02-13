Театр Севастополя представит на первых за 30 лет гастролях в Москве "Мастера и Маргариту"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского в апреле представит в Москве четыре постановки, в том числе четырехчасовой спектакль по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщил ТАСС в четверг главный режиссер Григорий Лифанов.

"Благодаря программе "Большие гастроли" в апреле мы едем на гастроли в Москву. Везем спектакли "Мастер и Маргарита" и "Анна Каренина", две премьеры этого сезона - "Бесы" и "Ромео и Джульетта", - сказал Лифанов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, для него это будут первые за более чем 30 лет гастроли в столице. "Все спектакли многофигурные, в каждом занята как минимум половина труппы, а в "Мастере и Маргарите" - вся труппа", - отметил режиссер.

Гастроли пройдут с 25 апреля по 1 мая на площадке Российского академического молодежного театра (РАМТ) в центре Москвы. "Это хорошая площадка и хороший театр", - добавил он.

Программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ. В 2019 году "Большие гастроли" достигли рекордных результатов - в программе приняли участие более 250 театров, которые показали более 2000 спектаклей. Аудиторный охват "Больших гастролей" превысил 700 тыс. зрителей.

В 2020 году программа сохранит масштабы. Уже запланировано участие 265 театров, среди них 22 федеральных театра. Кроме того, в 2020 году расширилась география зарубежного направления. В "Больших гастролях" заявлены 13 стран-участников. На гастроли за рубеж отправятся 12 российских театров.