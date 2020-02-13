Санкт-Петербургская филармония представит премьеры двух симфоний Сергея Слонимского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Премьеры двух симфоний народного артиста России Сергея Слонимского прозвучат в нынешнем сезоне в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом в четверг на церемонии прощания с композитором, который умер 9 февраля на 88-м году жизни, сообщил дирижер Академического филармонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Владимир Альтшулер.

"В Филармонии в мае-июне пройдут премьеры двух симфоний Сергея Слонимского - 34-й и 23-й. Его музыка, еще неизвестная слушателям, включена в программу фестиваля "Петербургская музыкальная весна", - сказал ТАСС маэстро, исполнявший многие симфонические произведения этого композитора.

"Когда несколько месяцев назад Сергей Михайлович передал мне свою последнюю, 34-ю симфонию, я, просматривая ее, увидел, что первая часть называется "Элегия", а последняя - "Прощальная песня". Меня это, честно говоря, как-то взволновало. Я начал с ним на эту тему разговаривать, и он мне сказал, что больше писать не будет точно. Он был очень живой, активный и мне было странно представить, что это последнее его произведение", - признался Альтшулер.

По его словам, каждый раз Слонимский "старался поддержать и подбодрить исполнителя, и выразить ему свою благодарность за труд". Он рассказал, как однажды получил от Слонимского произведение, которое уже исполнял другой дирижер. Композитору это исполнение понравилось, но он рекомендовал Альтшулеру "взять свой темп". "Это редкое качество, когда композитор позволяет исполнителю находить свое прочтение, не держит его за руку. Он всегда помогал, толкал в сторону самостоятельности, собственного прочтения, собственного понимания его партитуры", - отметил дирижер.

Свою Первую симфонию Слонимский написал в 1958 году, когда ему было 26 лет. Нередко произведения этого жанра сопровождаются посвящениями. Так, 4-я симфония посвящена памяти отца - писателя Михаила Слонимского, 8-я - Саулюсу Сондецкису и Литовскому камерному оркестру, 19-я - Владиславу Чернушенко, 27-я - памяти одного из любимых композиторов автора - Николая Мясковского. Городу Самаре, который был творчески близок композитору, он посвятил 5-ю симфонию. А 10-я ("Круги ада", по Данте) сопровождается посвящением "Всем живущим и умирающим в России".

Сергей Слонимский - автор восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Одно только перечисление его произведений составило целую книгу, изданную к 80-летию мастера. В четверг Петербург простился с композитором, его похоронили на мемориальном кладбище в поселке Комарово.