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Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина в Бристоле

На нем изображена стреляющая из рогатки девочка. Над ней по траектории выстрела располагается яркое красное пятно, напоминающее салют или взрыв

ТАСС, 14 февраля. Граффити британского художника Бэнкси, приуроченное ко Дню святого Валентина, появилось в английском Бристоле. Снимок работы уличный художник разместил в пятницу на своей странице в Instagram.

На граффити изображена стреляющая из рогатки девочка. Над ней по траектории выстрела располагается яркое красное пятно, напоминающее салют или взрыв. По информации агентства Reuters, оно выполнено из пластиковых цветов и листьев.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

Бристоль считается родиной художника.

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