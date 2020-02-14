Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина в Бристоле

ТАСС, 14 февраля. Граффити британского художника Бэнкси, приуроченное ко Дню святого Валентина, появилось в английском Бристоле. Снимок работы уличный художник разместил в пятницу на своей странице в Instagram.

На граффити изображена стреляющая из рогатки девочка. Над ней по траектории выстрела располагается яркое красное пятно, напоминающее салют или взрыв. По информации агентства Reuters, оно выполнено из пластиковых цветов и листьев.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

Бристоль считается родиной художника.