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Здание Концертного зала Мариинского театра планируют открыть в мае после реконструкции

Министр культуры Ольга Любимова отметила продуманность репертуарной политики нового зала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Открытие здания Концертного зала Мариинского театра ожидается в мае 2020 года. Его реконструкция проводится с 2017 года, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Планируется, что здание Концертного зала будет введено в эксплуатацию в мае 2020 года. С 2017 года в здании проводится реконструкция с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов. В настоящее время основные работы уже завершены", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Вместе с административными корпусами общая площадь комплекса, оборудованного современной техникой, составит почти 1 тыс. кв. м.

Министр культуры РФ Ольга Любимова 14 февраля в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург осмотрела новый камерный зал Концертного зала Мариинского театра. Под руководством художественного руководителя театра Валерия Гергиева состоялся "акустический тест" нового зала, в ходе которого выступили духовой октет, солисты оперной труппы и симфонического оркестра театра, а также стипендиаты программы Аткинс.

"Здесь совершенно потрясающая акустика, над которой трудились ведущие специалисты с мировым именем. Сегодня мы имели возможность услышать и оценить ее", - цитирует Любимову пресс-служба. Министр также отметила продуманность репертуарной политики нового зала. Особое внимание при составлении программ планируется уделять концертам для студентов и школьников.

Комплекс Мариинского театра состоит из камерных залов, концертного зала и культурного комплекса "Мариинский-2".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛюбимова, Ольга Борисовна
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