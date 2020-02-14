РАМТ представил премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" в День святого Валентина

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля Егора Перегудова "Ромео и Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира состоялась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в пятницу в День святого Валентина.

"Эта история нам кажется современной. Мир наполнен враждой, ненавистью. Всем привычнее конфликтовать, а любить - неловко. Все прячутся за сарказм, цинизм. Нам кажется, что эта пьеса очень созвучна современному зрителю молодежного театра, - сказал журналистам режиссер. - Неужели можно так любить, чтобы прожить пять дней, испытать эту вспышку, умереть и не пожалеть об этом. Это то, что нас привлекает в этой истории. Дело не в силе любви, а в том, готов ли ты сам к такому".

Главные роли исполняют Анастасия Волынская и Денис Фомин. "Среди артистов, задействованных в спектакле, нет сильных возрастных отличий. Ромео, Джульетта, Меркуцио, Тибальт - это представители одного поколения", - отметил режиссер.

Перегудов поделился, что во время постановки сложность представляло освоение шекспировского стиха. "Непростой стих, непростой перевод, хотя очень хороший - Осии Сороки. Он наполнен неологизмами переводчика. "Любвоненависть" нужно три раза произнести, чтобы понять, что это. Соединение любви и ненависти? Конфликт любви и ненависти?", - рассказал он.

Сценическое пространство большой сцены театра представляет собой подземный переход с магазинами и неоновыми вывесками, артисты выступают в современной повседневной одежде. "Когда мы работали с художником Владимиром Арефьевым, мы думали над местом, где ты постоянно ощущаешь опасность, где чувствуешь себя не по себе. В 1990-е московские переходы были тем местом, которое хочется поскорее проскочить", - пояснил Перегудов.

Режиссер также поделился, что в 1970-е годы режиссер Анатолий Эфрос начинал в фойе РАМТ репетировать "Ромео и Джульетту". "Есть легенда, что за десять лет до его спектакля в Театре на Малой Бронной здесь собирались по ночам артисты, в том числе из Малого театра и репетировали. Но ничего из этого не вышло", - рассказал режиссер.