Прием заявок на участие в конкурсе "Московская весна a cappella" стартует 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Московская весна a cappella" пройдет в столице с 28 мая по 7 июня 2020 года. В его рамках состоится одноименный открытый международный конкурс акапельного пения, прием заявок на участие в котором стартует 18 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Международный фестиваль и конкурс акапельного пения будут проводиться уже в четвертый раз. Прием заявок открывается 18 февраля и продлится больше двух месяцев - до 20 апреля. Приглашаем исполнителей со всей России и из других стран. Участники, прошедшие отборочный тур, получат шанс выступить перед огромной аудиторией. Это одно из самых популярных событий "Московских сезонов", в прошлом году на его площадках побывали 7,4 млн горожан и туристов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Также сообщается, что побороться за призы смогут вокальные коллективы, которые основаны не менее чем за один год до даты проведения конкурса и выступающие в самых разных жанрах - джаз, блюз, соул, госпел, рок, поп, этно-фолк и других. Кроме того, участники должны быть не моложе 18 лет, а музыкальный репертуар должен состоять из произведений общей продолжительностью не менее 20-30 минут. В этом году участники "Московской весны" будут соревноваться в четырех категориях: от одного до трех человек, от двух до четырех, от пяти до восьми, от девяти до тридцати пяти.

Международный конкурс и фестиваль "Московская весна a cappella" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые его провели в 2017 году, а в 2019 году на фестиваль приехали около 200 коллективов и исполнителей из 26 стран. Участники выступали на сценах, установленных по всей столице - на городских улицах и площадях, на балконах домов в самом центре столицы. В сумме они подарили зрителям 1,8 тыс. часов живого пения.