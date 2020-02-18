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Волковский театр подготовил иммерсивный спектакль-променад ко Дню защитника Отечества

Проект подготовлен совместно с Ярославским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле в День защитника Отечества представит зрителям иммерсивный спектакль-променад, посвященный Первой мировой войне. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

"Ко Дню защитника Отечества Театр им. Федора Волкова и Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник представляют совместный проект - иммерсивный спектакль-променад "Письма Первой мировой", который погрузит участников в атмосферу 1914-1918 годов и познакомит с редкими музейными документами из собрания Ярославского музея-заповедника", - говорится в сообщении.

Спектакль поставил молодой ярославский режиссер Сергей Карпов. Роли исполнят актеры Волковского театра Наталья Асанкина, Кирилл Искратов, Виталий Даушев, Руслан Халюзов, Кирилл Деришев и другие. Спектакль можно будет увидеть 23 февраля.

Цель необычной постановки - полное погружения зрителя в сюжет, вовлечение в спектакль. Зрители будут проходить разные площадки театра, актеры смогут начать прямое взаимодействие с ними. "Волковский театр станет "машиной времени", которая перенесет вас в Ярославль начала XX века. Вы в сопровождении проводников-актеров пройдете весь нелегкий путь воинов, узнаете как жила Ярославская губерния и вся страна в эти грозные годы", - сообщает пресс-служба.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. В 2019 году театр получил статус особо ценного культурного объекта народов России. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
РоссияЯрославская область
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