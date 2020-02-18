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В Башкирии объявили конкурс на лучший символ Всемирной фольклориады

Фестиваль пройдет в Башкирии с 18 июля по 1 августа

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Конкурс на лучший символ VI Всемирной фольклориады объявлен в Башкирии, работы принимаются до 31 марта. Об этом сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава региона Радий Хабиров.

"Объявляем конкурс на лучший символ VI Всемирной фольклориады, который бы отражал размах и специфику этого международного события. Он будет использоваться наряду с символикой CIOFF 2020 <…> Задача очень ответственная, потому что с этим символом будут ассоциировать нашу Башкирию, и в дальнейшем мы придумаем символу фольклориады достойное продолжение у нас", - написал Хабиров.

Он также отметил, что победитель конкурса получит приглашение на церемонию открытия фестиваля.

Фольклориада пройдет в Башкирии с 18 июля по 1 августа, заявку на участие подали более 3 тыс. артистов со всего мира. Фестиваль будет проходить на 72 площадках по республике.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 года подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе VI Всемирной фольклориады. Она проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его приняли Япония, Венгрия, Китай, Южная Корея и Мексика.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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