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Константин Богомолов поставит оперу "Кармен" в Пермском театре

Предложение из Перми стало для Богомолова "большой честью и ответственностью"

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов в 2021 году поставит оперу Жоржа Бизе "Кармен" в Пермском театре оперы и балета. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный режиссер Пермской оперы Марат Гацалов.

"Заходя в 2021 год, мы договорились о постановке с одной из ключевых фигур в российской режиссуре - Константином Богомоловым. Название, к которому мы пришли, - это "Кармен", - сказал Гацалов.

Ранее художественный руководитель Московского театра на Малой Бронной Константин Богомолов уже пробовал свои силы на малой оперной сцене. Премьера его постановки "Триумф Времени и Бесчувствия" в Московском академическом Музыкальном театре состоялась в 2018 году.

"Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижером, с которым мы делали "Триумф Времени и Бесчувствия". После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу - на большую сцену. Впереди невероятное путешествие", - сказал Богомолов.

Дирижером постановки "Кармен" станет молодой российский маэстро Филипп Чижевский. "Я с большим уважением отношусь к тому, что Богомолов работает в тандеме с Филиппом Чижевским. Я думаю, что это будет интересно, потому что это молодой дирижер, который набирает обороты, у которого есть свой коллектив, занимающийся барочной музыкой", - сказал главный дирижер Пермского театра Артем Абашев.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".

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РоссияПермский край
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