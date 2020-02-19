Приморская сцена Мариинки покажет премьеру оперы "Война и мир" в сокращенном варианте

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" пройдет на Приморской сцене Мариинского театра в сокращенном варианте, сообщает в среду пресс-служба театра. Изначально поставленная для Концертного зала Мариинки, вместо пяти часов во Владивостоке она продлится только три.

Премьерные спектакли пройдут 20-22 февраля. Режиссером-постановщиком оперы стала Кристина Ларина, которая в 2016 году уже ставила этот спектакль в Концертном зале Мариинского театра. В главных партиях на сцену в Приморье выйдут ведущие солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Опера повторяет сюжет оригинального эпоса Льва Толстого.

"Эта постановка была замыслена для концертного зала, поэтому она в сокращенном виде. Вместо пяти часов опера длится три часа. Она идет как легкая, увлекающая за собой история человека, и, хотя эта опера и называется "Война и мир", это внутренняя война человека", - передает пресс-служба слова Лариной.

На сцене театра в Санкт-Петербурге "Война и мир" ставилась трижды. В 1977 году ее постановка стала одной из первых работ нового главного дирижера Юрия Темирканова. Следующая постановка состоялась в год 100-летию Прокофьева: в 1991 году Валерий Гергиев и английский режиссер Грэм Вик впервые представили оперу без единой купюры в один вечер. Последний вариант представил в 2000 году Андрей Кончаловский.