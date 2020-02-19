{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приморская сцена Мариинки покажет премьеру оперы "Война и мир" в сокращенном варианте

Она продлится три часа вместо пяти

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" пройдет на Приморской сцене Мариинского театра в сокращенном варианте, сообщает в среду пресс-служба театра. Изначально поставленная для Концертного зала Мариинки, вместо пяти часов во Владивостоке она продлится только три.

Премьерные спектакли пройдут 20-22 февраля. Режиссером-постановщиком оперы стала Кристина Ларина, которая в 2016 году уже ставила этот спектакль в Концертном зале Мариинского театра. В главных партиях на сцену в Приморье выйдут ведущие солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Опера повторяет сюжет оригинального эпоса Льва Толстого.

"Эта постановка была замыслена для концертного зала, поэтому она в сокращенном виде. Вместо пяти часов опера длится три часа. Она идет как легкая, увлекающая за собой история человека, и, хотя эта опера и называется "Война и мир", это внутренняя война человека", - передает пресс-служба слова Лариной.

На сцене театра в Санкт-Петербурге "Война и мир" ставилась трижды. В 1977 году ее постановка стала одной из первых работ нового главного дирижера Юрия Темирканова. Следующая постановка состоялась в год 100-летию Прокофьева: в 1991 году Валерий Гергиев и английский режиссер Грэм Вик впервые представили оперу без единой купюры в один вечер. Последний вариант представил в 2000 году Андрей Кончаловский.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Власти Ленобласти в 10 раз снизят плату за аренду памятников культуры при их реставрации
Согласно подписанному главой региона Александром Дрозденко постановлению, срок льготных платежей будет зависеть от суммы вложенных инвестором средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС