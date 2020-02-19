Греция рассчитывает вернуть скульптуры Парфенона после Brexit

ТАСС. 19 февраля. Греческие власти рассчитывают, что бесценные скульптуры храма Парфенон, которые вывез из Афин в Англию в ХIХ веке бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин, вернутся из Лондона в новый Музей Акрополя после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Их надежды основаны на том, что в проект торгового соглашения между Соединенным Королевством и ЕС, как в среду сообщила газета "Таймс", включен пункт о возвращении или компенсации незаконно изъятых культурных объектов.

"Стороны должны решить вопросы, касающиеся возвращения или реституции незаконно вывезенных культурных ценностей в страну их происхождения", - отмечается в новом проекте документа. Инициатором этого предложения, по данным высокопоставленного источника в ЕС, выступила Греция. Ее поддержали Кипр и Италия - страны, обеспокоенные современной торговлей украденными артефактами, особенно античными.

Британский музей, как отмечает "Таймс", приветствовал любые обязательства по "борьбе с незаконной торговлей древними ценностями по всему миру". "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы обнаружить и помочь вернуть объекты, которые попадают на территорию Великобритании незаконно", - подчеркнули в музее. Правительство Греции, как указывает издание, полагает, что Brexit изменит политическую расстановку сил в ЕС и будет способствовать тому, что Соединенное Королевство вернет Афинам бесценные скульптуры Парфенона.

Почти половина мраморных шедевров главного храма Греции Парфенона находится сейчас в Британском музее в Лондоне. Музей приобрел их в XIX веке у бывшего британского посла в Османской империи лорда Элгина, выломавшего их из стен афинского святилища. Элгин переправил в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. Греки надеются, что эти артефакты смогут быть размещены в построенном в 2009 году современном музее Акрополя общей площадью 21 тыс. кв. метров.

Торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за несовпадения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов. Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, после чего начался переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Этот этап должен завершится 31 декабря.