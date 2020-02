СМИ: в США убили рэпера Pop Smoke

ТАСС, 19 февраля. Американский рэпер Pop Smoke погиб в среду в США в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, около 4:30 утра по местному времени (15:30 мск) в его дом в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния) ворвались два вооруженных человека в масках и капюшонах. Они выстрелили в двадцатилетнего артиста несколько раз, одно из ранений оказалось смертельным. Злоумышленникам удалось скрыться.

Музыканта доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Портал отмечает, что подозреваемых пока не задержали. Полиция на данный момент не смогла идентифицировать нападавших. Был ли рэпер знаком с преступниками, неизвестно.

Pop Smoke (настоящее имя - Башар Барака Джексон) - американский рэпер и автор песен. Одна из его самых известных композиций - Welcome to the Party.