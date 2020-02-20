Реконструкцию спектакля Немировича-Данченко "Три сестры" представят в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Три сестры", реконструкции знаменитой постановки Владимира Немировича-Данченко 1940 года, пройдет в четверг на сцене Московского художественного академического театра им. Горького.

"Три сестры" наравне с другими выдающимися достижениями, конечно, это абсолютная вершина, легенда, поэтому отношение к этому спектаклю может быть только как к легенде. Попытки реконструировать имели разный успех, но отношение к нему всегда было как к некоему ориентиру, к которому все пытались стремиться", - сказал один из реконструкторов постановки Валентин Клементьев, чьи слова передает пресс-служба театра.

По его словам, поколение артистов, которые были задействованы в канонической постановке, практически ушло. "Для молодого состава, который будет играть, это вообще такая совершенно легенда-легенда. Но это как раз вызов, который нас заставляет наиболее тщательно отнестись к этому материалу. Так что здесь отношение у всех поколений, и наших, и 40, и 30, и 15 лет назад, одинаковое, трепетное", - поделился Клементьев.

В пресс-службе МХАТа пояснили, что удалось сохранить исторические декорации художника сцены Владимира Дмитриева, созданные для спектакля в 1940 году. При восстановлении постановки на протяжении нескольких месяцев работала профессиональная команда реставраторов и экспертов. Исследовательская группа собирала в библиотеках, музеях и архивах материалы о постановке 1940 года, в том числе публикации о спектакле, стенограммы репетиций, эскизы декораций и фотографии с премьеры. Помимо этого, театр использовал режиссерскую световую, шумовую и прочие партитуры спектакля.

В спектакле задействовано молодое поколение театра: Михаил Кабанов, Геннадий Кочкожаров, Лариса Жуковская, Арина Алексеева, Лидия Кузнецова, Борис Бачурин и другие артисты театра.

Театр приурочил премьеру реконструкции к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова, 120-летию пьесы и 80-летию постановки Немировича-Данченко.