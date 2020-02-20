В Минске открылась выставка к 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Выставка "Созидающее слово художника", посвященная 100-летию со дня рождения советского писателя Федора Абрамова, открылась в Центральном доме офицеров в Минске, сообщила в четверг пресс-служба правительства Архангельской области.

"Через его творчество вы имеете возможность познать душу Севера - сурового свободолюбивого края. И мы будем искренне рады видеть дорогих гостей из Белоруссии на торжествах, посвященных юбилею писателя, в деревне Верколе на Пинежье", - приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова с церемонии открытия выставки.

В Центральном доме офицеров посетители смогут получить информацию о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, увидеть фотографии Абрамова и его родного села Верколы. Все материалы представлены на передвижных планшетах.

В этом году выставки, посвященные Абрамову, откроются и в других представительствах Россотрудничества на территории иностранных государств. Одна из них уже была открыта осенью 2019 года в Ереване.

Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Верколы Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов. В Архангельской области 2020 год объявлен годом Федора Абрамова.