20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минске открылась выставка к 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова

На открытии выставки губернатор Архангельской области Игорь Орлов пригласил жителей Белоруссии посетить мероприятия, посвященные юбилею писателя, в деревне Верколе региона

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Выставка "Созидающее слово художника", посвященная 100-летию со дня рождения советского писателя Федора Абрамова, открылась в Центральном доме офицеров в Минске, сообщила в четверг пресс-служба правительства Архангельской области.

"Через его творчество вы имеете возможность познать душу Севера - сурового свободолюбивого края. И мы будем искренне рады видеть дорогих гостей из Белоруссии на торжествах, посвященных юбилею писателя, в деревне Верколе на Пинежье", - приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова с церемонии открытия выставки.

В Центральном доме офицеров посетители смогут получить информацию о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, увидеть фотографии Абрамова и его родного села Верколы. Все материалы представлены на передвижных планшетах.

В этом году выставки, посвященные Абрамову, откроются и в других представительствах Россотрудничества на территории иностранных государств. Одна из них уже была открыта осенью 2019 года в Ереване.

Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Верколы Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов. В Архангельской области 2020 год объявлен годом Федора Абрамова.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичБелоруссияРоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Мнение
Нетипичное военное кино: каким получился фильм о Калашникове
Николай Долгин — о биографическом фильме про конструктора легендарного АК-47
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС