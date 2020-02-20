Главы крупнейших музеев России просят власти разобраться в ситуации с наследием Рерихов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Союз музеев России создал постоянно действующую комиссию по стратегии сохранения наследия Рерихов. Об этом говорится в письме, направленном министру культуры РФ Ольге Любимовой президентом союза, гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, опубликованном в четверг на официальном сайте музея.

"Рериховская общественность" неоднократно заявляла о том, что коллекция Рерихов содержится в павильоне на ВДНХ ненадлежащим образом, нарушены температурный и влажностный режимы. Международный центр Рерихов (МЦР) в связи с этим обращался в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, в МЦР много лет высказывают претензии и по другим вопросам, касающимся наследия художников.

"Директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский создал комиссию по стратегии сохранения рериховского наследия и ее конкретного музейного воплощения, о чем информировал министра культуры РФ Ольгу Любимову, помощника президента РФ Владимира Мединского, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, председателя комитета [Госдумы] по культуре Елену Ямпольскую, президента ИКОМ (Международный совет музеев) России Александра Шолохова, директора департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства России Дениса Молчанова", - сообщила журналистам пресс-служба Эрмитажа.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, вместе с другими директорами музеев поддержавшая это обращение к властям страны, рассказала ТАСС, что прежде всего речь идет о рекомендациях по экспонированию коллекции. "Безусловно, есть много людей, и я в их числе, кому дорого наследие семьи Рерихов. К этому наследию нужно подойти столь же профессионально и бережно, как к наследию любого крупного художника", - отметила она.

По словам Лошак, "создана специальная комиссия для того, чтобы выработать рекомендации, где и как лучше работать с коллекцией Рерихов и экспонировать ее", в составе этой комиссии "безусловные авторитеты: директора и главные хранители музеев, реставраторы, эти люди долгие годы сберегают музейные коллекции - национальное достояние России".

В письме отмечается, что в последние годы Минкультуры РФ "приняло ряд сложных, но вполне оправданных решений по сохранению наследия великого художника и мыслителя Николая Рериха и наследия его семьи". "К сожалению, эти решения вызвали негативную, а иногда и истерическую реакцию у части общественных организаций, имеющих отношение к этой непростой религиозно-философской и политической теме. Попытки музеев выстроить с ними диалог пока, к сожалению, не приносят положительных результатов", - говорится в тексте. Работа комиссии "будет призвана, в том числе, усилить работу по сохранению рериховского наследия, проводящуюся в Санкт-Петербурге, родном городе Рерихов".

История вопроса

Многолетняя история взаимоотношений государства и МЦР, имеющего статус общественной организации, сопровождалась многочисленными судебными исками. В частности, несколько лет назад МЦР через суд добивался получения части наследия Рерихов - почти 300 картин, которые входят в состав музейного фонда РФ и находятся в Музее Востока. В июне 2014 года Мосгорсуд отказал МЦР в удовлетворении заявления.

Также в судебном порядке было установлено, что МЦР не является правопреемником Советского фонда Рерихов. Он был учрежден в конце 1980-х, и под его деятельность выделили усадьбу Лопухиных по Малому Знаменскому переулку в Москве. В 2017 году усадьба перешла Музею Востока для размещения там его филиала - Музея семьи Рерихов.

Объем наследия Рерихов, находящийся в МЦР, нигде официально не прописан. Однако, согласно приказу от 2005 года Роскультуры (упразднено в 2008 году), в состав негосударственной части музейного фонда РФ включено почти 700 предметов, в том числе дары частных лиц и произведения, завещанные Святославом Рерихом Советскому фонду Рерихов. Большинство произведений приобретались многолетним спонсором МЦР Борисом Булочником, председателем правления Мастер-банка, который в 2014 году был признан банкротом. В марте 2017 года в МЦР прошли обыски по делу Булочника, изъятые при этом картины были отправлены на экспертизу в Музей Востока.

О музее

Музей Рерихов переехал из усадьбы Лопухиных в бывший павильон "Здравоохранение" (№ 13) на ВДНХ весной прошлого года, он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия.

Позднее в Минкультуры РФ поступило несколько запросов от депутатов Госдумы по поводу того, в каком состоянии находится сейчас коллекция Рерихов, которая была объединена под эгидой Музея Востока. Депутаты обратили внимание, что в выставочном центре Рерихов картины хранятся при ненадлежащем температурном режиме. Минкультуры и Союз музеев России провели соответствующую проверку и получили заключение, что нормы хранения картин соблюдаются.

В феврале на заседании комитета Госдумы по культуре новый министр культуры РФ Любимова сообщила, что коллекция Рерихов может вернуться с ВДНХ в усадьбу Лопухиных. Однако сначала должна завершиться дополнительная экспертиза здания, так как есть риск содержания работ в ненадлежащих условиях. В настоящее время эксперты проверяют наличие в усадьбе грибка и состояние инженерных сетей, экспертиза должна завершиться 25 февраля.