В Самаре начались реставрационные работы в здании, где будет находиться филиал Третьяковки

САМАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Началась реставрация здания Фабрики-кухни в Самаре, где будет располагаться филиал Третьяковской галереи. Об этом ТАСС сообщил директор самарского филиала Михаил Савченко.

"Реставрационные работы в здании начались. Идет усиление фундамента, стен, внутренние работы, связанные с укреплением каркаса здания", - сказал он.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году в здании, которое сейчас находится на реконструкции. Здание Фабрики-кухни построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполнено в виде серпа и молота. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас осуществляется его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В текущем году планируется открыть временное представительство филиала картинной галереи, которое будет располагаться на ул. Фрунзе в исторической части Самары.