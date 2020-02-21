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Российская оперная певица Аида Гарифуллина открыла 64-й Венский оперный бал

Исполнительница во второй раз приняла участие в открытии бала после 2015 года

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала открыли 64-й Венский оперный бал. Танцевальный вечер в Венской государственной опере в четверг стал центральным событием бального сезона Австрии.

Музыкальный пролог бала начался с исполнения Бечалой романса E lucevan le stelle ("Сияли звезды") из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Затем Гарифуллина и Бечала исполнили арию Sempre libera ("Быть свободной, быть беспечной") из оперы "Травиата" Джузеппе Верди. В завершение они исполнили арию "Я танцевать хочу" из оперетты "Королева чардаша" Имре Кальмана. Выступление оперных солистов прошло в сопровождении оркестра Венской оперы в составе 150 музыкантов под управлением американского дирижера Джеймса Конлона. Гарифуллина во второй раз приняла участие в открытии бала после 2015 года. Бечала дебютировал в этом танцевальном вечере.

Танцевальная часть бала открылась с полонеза в исполнении 144 пар дебютантов. Они также станцевали польку. Затем выступил Венский государственный балет. Завершил концертную часть программы вальс Иоганна Штрауса (сына) "На прекрасном голубом Дунае".

Традиция оперного бала включает в себя строгий этикет: мужчины могут появляться только во фраках, белых жилетках и белых бабочках, а дамы - в вечерних платьях. На мероприятие ежегодно собираются около 5,5 тыс. известных гостей. Бал заканчивается в пять часов утра на следующий день. Цена входного билета составляет €315, не считая надбавки на сидячие или стоячие места на разных ярусах от бельэтажа до галерки. Начальная цена ложи варьируется от €13,3 тыс. до €23,6 тыс. 

Ежегодно с ноября по март в Вене проходит бальный сезон, в рамках которого устраиваются более 400 балов. Многие балы проводятся в исторических достопримечательностях города. В этот период организуются балы охотников, врачей, юристов, владельцев кофеен.

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