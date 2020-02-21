Выставку о Янтарной комнате и тайнах реставрации представят в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Янтарная комната и другие проекты. Тайны реставрации" пройдет во Всероссийском музее декоративного искусства с 6 марта по 31 мая 2020 года, сообщает пресс-службы музея в пятницу.

"На выставке будет представлено свыше 100 уникальных экспонатов, среди которых реплики фрагментов Янтарной комнаты, научные реконструкции янтарных предметов, образцы шелка и лазурита Лионского зала, ювелирная каменная пластика, величественная малахитовая ваза и предметы мебели в стиле Людовика XIV, модерн и ар-деко. Все они выполнены из различных материалов с использованием разнообразных техник", - сообщает пресс-служба.

В музее отмечают, что мастера Царскосельской янтарной мастерской впервые продемонстрируют свои достижения в столице. Посетители узнают не только о работе реставраторов над историческими проектами, но и увидят их современные творческие работы.

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. Ее части перевезли в Санкт-Петербург в 1717 году. При императрице Елизавете Петровне зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Второй мировой войны она была вывезена нацистами во время оккупации города Пушкина, на территории которого располагается бывшая Царскосельская резиденция российских императоров.

Комнату неоднократно искали, в частности, в польском городе Мамерки на северо-востоке страны. В июне 2019 года сотрудники местного Музея Второй мировой войны обнаружили на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск неизвестный подземный тоннель, который, по их мнению, могла вести к месту, где спрятана Янтарная комната. Однако после вскрытия подземного лаза комната или другие ценности обнаружены не были.

Янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Его заново создавали по сохранившимся историческим изображениям из янтаря, доставленного из Калининграда. На эту работу было затрачено 6 тонн отборного янтаря и почти $8 млн. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет.