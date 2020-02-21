Волковский театр представит на фестивале "Русское лето" в Воронеже два спектакля

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова представит на фестивале "Русское лето", который пройдет в Воронеже 22-24 мая, два своих спектакля: "Письма Первой мировой войны" и "Пилорама плюс". Об этом журналистам в пятницу сообщил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"Письма Первой мировой войны" - это иммерсивный спектакль-текст, письма с фронта, который полностью погружает зрителей в атмосферу 1914-1918 годов. Сценой станет все пространство театра. Сначала мы его покажем 23 февраля, ко Дню защитника Отечества, затем - на фестивале в Воронеже в мае", - сказал худрук.

В основе постановки - письма ярославцев, писавших из окопов, плена и госпиталя своим родным, и ответные послания от родственников. Спектакль создан совместно с Ярославским музеем-заповедником, который провел большую исследовательскую работу и собрал коллекцию 197 фронтовых писем.

Вторым спектаклем фестиваля станет постановка "Пилорама плюс", которая расскажет о плотнике Александре, который не может найти себя в мирной жизни после чеченской войны. Он чувствует себя комфортно только в столярной мастерской - днем он трудится, а ночью сходит с ума от безответной любви. "Этот спектакль идет в Ярославском театре давно, завоевал все призы", - уточнил Пускепалис.

Фестиваль "Русское лето" организован по инициативе заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, писателя Захара Прилепина, при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева и регионального правительства. Впервые проходил в Воронеже в сентябре прошлого года.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - режиссера, актера, художника, предпринимателя Федора Волкова. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".