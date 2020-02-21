Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" открывается в Новой Третьяковке

"В нашем выставочном проекте вы можете увидеть многочисленные жанры, которые встречаются вместе - начиная от художественных работ живописи, графики, скульптуры и заканчивая стенографическими театральными объектами. В залах посетитель совершает выбор - это одна из основных концептуальных вещей экспозиции, поскольку всегда выставка построена по какой-то хронологии и есть определенный маршрут, у нас же посетителю предлагается стать главным героем этого пространства и совершить выбор самому", - рассказала Татьяна Гетман, которая является автором идеи и куратором проекта.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка-эксперимент "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая объединит работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников, открывается в Западном крыле Новой Третьяковки. Эта выставка - путешествие по сказочному миру, где маршрут выбирает сам посетитель, рассказали организаторы на пресс-показе в пятницу.

В кураторскую группу также входят сокуратор, художник выставки и архитектор Алексей Трегубов, автор интерактивных объектов выставки Мария Трегубова, научный консультант, сокуратор выставки Никита Петров, искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи, сокуратор выставки Иван Антонов, сотрудник отдела новейших течений Третьяковской галереи, сокуратор выставки Игорь Волков.

Алексей Трегубов отметил, что основная задача созданного в Западном крыле пространства - сделать так, чтобы человек, пришедший на выставку, почувствовал себя настоящим сказочным героем, "главным героем, который перемещается в очень необычных пространствах".

"У нас три базовых необычных пространства - это подземное царство, лесное царство и подводное царство. Мы все хотели, чтобы эта выставка была адресована ребенку, но ребенку не только маленькому физически, но и ребенку, который живет внутри каждого из нас. Которого иногда мы вспоминаем, а иногда он никак до нас не достучится. Вот это обращение к ребенку, к тому, что сказка это что-то искреннее и простое", - пояснил он и добавил, что маршрут в этом сказочном пространстве каждый выбирает сам для себя.

Путешествие по сказочному миру

Торжественное открытие выставки состоится в пятницу вечером, а для публики экспозиция будет открыта с 22 февраля по 10 мая. Посетители увидят Садко, Кощея Бессмертного, Бабу-ягу, Ивана-Царевича, лешего, русалок и других персонажей. В Третьяковской галерее показывают несколько уровней восприятия русской сказки. Первый путь - через искусство, работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Василия Поленова, Михаила Врубеля, Уилсона, современных художников - к самым узнаваемым образам из советского кинематографа и мультипликации.

Второй - через путешествие по мирам русского фольклора: сказки, былины и былички. И третий - через природные стихии: пространства подземелья, леса и воды, в которых и происходят основные события знакомых с детства сюжетов.

Экспозиция объединила произведения живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (АО "Гознак"), Музея кино, Государственного центра современного искусства и других музеев, а также из частных коллекций.

Организаторы отмечают, что впервые в одной экспозиции будут представлены такие масштабные произведения Виктора Васнецова, как "Три царевны подземного царства" (1879-1881), "Царевна-лягушка" (1918), "Иван-царевич на Сером Волке" (1920). Выставку дополняет кураторский мультимедиа-проект международной студии Avocado Toast - ожившие полотна Ильи Репина и Виктора Васнецова и тематические инстаграм-маски.

Как рассказали в пресс-службе, три мастера новых медиа - Андрей Флэт, Вадим Эпштейн и Дмитрий Захаров - исследовали картины великих русских живописцев, чтобы представить авторское видение знакомых с детства работ. Тематические инстамаски, раскрывающие характеры шести разных персонажей выставки, создали современные русские художники, работающие в разных жанрах - Илларион Гордон, Виктория Семыкина, Виталий Простов, Маша Ворслав, Никита Реплянский и Алена Лавдовская. Маски доступны для всех подписчиков аккаунта Третьяковской галереи в Instagram.

Дополнит выставку и масштабная образовательная программа: творческие мастерские, показы кино и мультфильмов, чтение сказок и многое другое.