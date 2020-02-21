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Музыкальная детская книга Дэна Брауна выйдет в России осенью

Wild Symphony рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет, прослушать музыку можно будет с помощью бесплатного приложения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Детская книга и специально записанный музыкальный альбом американского писателя Дэна Брауна Wild Symphony (официального перевода на русский язык пока нет - прим. ТАСС), выйдет в России осенью этого года, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

"Это детская музыкальная книжка с картинками, в оригинале имеющая название Wild Symphony. Иллюстрации к книге нарисовала венгерская художница Сьюзан Батори. Дэн Браун записал еще и музыкальный альбом, где каждая композиция соответствует тому или иному герою книги. Прослушать музыку можно будет с помощью бесплатного приложения", - рассказали в пресс-службе, добавив, что приложение появится в свободном доступе одновременно с релизом книги, который состоится в США 1 сентября.

Wild Symphony рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет. Книга расскажет историю о мышонке-дирижере, который собирает других зверей для выступления в своем оркестре, "проявляя в процессе мудрость терпения, доброту и уважение". На ее страницах будут спрятаны традиционные для Брауна головоломки и шифры, которые после расшифровки сложатся в особое послание для юных читателей, обещают в издательстве.

"Мои родители любили музыку и ненавидели телевизор, так что я вырос на классической музыке. В детстве музыка была моим секретным прибежищем. Она успокаивала меня, когда я нервничал, поддерживала, когда я чувствовал себя одиноким и помогала выражать свою радость, когда я был счастлив, она вдохновляла мое творчество и воображение, - приводит пресс-служба слова Брауна. - А еще я обожал детские книжки с картинками доктора Сьюза, и с Wild Symphony я хотел объединить воедино мою любовь к музыке, изображениям и литературе и создать аналогичный волшебный мир из картинок, музыки и поэзии, предназначенный для нового поколения читателей. Wild Symphony - это захватывающий пир одновременно для глаз, ушей и разума".

Браун известен как автор романов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Утраченный символ", "Инферно", "Происхождение".

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