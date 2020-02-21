В Обнинске открылся международный православный кинофестиваль "Встреча"

ТАСС, 21 февраля. Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", который в пятницу открылся в Обнинске в 15 раз, соберет, по предварительной оценке организаторов, не менее 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

"21 февраля в обнинском Доме ученых состоялось торжественное открытие XV Международного православного Сретенского кинофестиваля "Встреча". По предварительным прогнозам организаторов фестиваля, лучшие фильмы духовно-нравственной направленности смогут увидеть более 20 тыс. человек, из них 11 тыс. школьников и студентов", - говорится в сообщении.

Юбилейный фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, темой стала "Матушка. Мать. Родина-мать". В конкурсную программу вошли 75 фильмов из 11 стран мира, среди которых Белоруссия, Сербия, Швеция, Израиль, Швейцария, во внеконкурсную - еще 50. Всего, по данным пресс-службы правительства Калужской области, было подано более 300 заявок из 18 стран.

Согласно данным, опубликованным на сайте кинофестиваля, все киноленты распределены по категориям: игровые полнометражные, игровые короткометражные, документальные, документальные телевизионные и анимационные фильмы. В третий раз под эгидой "Встречи" пройдет мини-фестиваль детского и семейного кино "Кинодом". Он стал возможным благодаря Фонду президентских грантов.

Кинофестиваль пройдет в 11 городах региона: от областного центра до Медыни, и завершится 25 февраля. Планируется провести пять мастер-классов, семинары по кинопедагогике и творческие встречи с российскими и зарубежными режиссерами.

Кинофестиваль был организован в 2006 году при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. Его целью является представление православного образа жизни при помощи киноискусства.