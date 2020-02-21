Новгородский музей-заповедник впервые показал одну из последних работ Михаила Микешина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (НГОМЗ) впервые представил зрителям одну из последних работ Михаила Микешина - камерную скульптуру "Иуда". Выставка одного произведения открылась в пятницу к 185-летию со дня рождения русского скульптора, сообщила ТАСС представитель пресс-службы музея.

Михаил Микешин (1835-1896) - русский скульптор. Автор проектов монумента "Тысячелетие России" в Новгороде, памятников Екатерине II в Санкт-Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве и ряда других.

"Впервые Новгородский музей-заповедник представляет одну из последних работ Михаила Микешина. Речь идет о камерной скульптуре "Иуда" (1893), выполненной из бронзы. Выставка одного произведения открылась сегодня и приурочена к 185-летию со дня рождения художника", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе НГОМЗ, скульптура отлита по модели Михаила Микешина на петербургской фабрике. В собрании Новгородского музея-заповедника она находится с 1947 года, была одним из первых экспонатов, который музей приобрел после Великой Отечественной войны.

"Прославленный скульптор-монументалист в этом небольшом произведении раскрывается как мастер психологической направленности. Он воплотил в образе Иуды волновавшие его нравственные вопросы о долге, совести, внутреннем суде человека, когда свершенное им предстает в истинном свете. Передаче эмоционально-драматического напряжения образа Иуды в большой степени способствует совершенство пластики", - пояснил представитель пресс-службы музея.